Aviso amarillo en Huelva este viernes por fenómenos costeros ante la llegada de la borrasca Oriana

La provincia de Huelva permanecerá este viernes bajo aviso amarillo por fenómenos costeros debido a la llegada de la borrasca de alto impacto Borrasca Oriana, que atravesará con rapidez el sur peninsular.

La previsión apunta a vientos sostenidos en torno a los 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 70, especialmente en el litoral. El aviso se mantendrá activo durante toda la jornada del viernes.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias a lo largo del día, en principio de carácter débil o moderado y sin acumulados especialmente significativos. No obstante, no se descarta la posibilidad de chubascos localmente fuertes en algunos momentos puntuales.

Oriana pasará de forma rápida por el sur, dejando inestabilidad durante el viernes en Huelva antes de continuar su desplazamiento. Según las previsiones, podría tratarse de la última borrasca de gran impacto tras varias semanas marcadas por sistemas similares desde el inicio de 2026.

Aunque no se descarta la llegada de nuevos frentes en las próximas semanas, estos podrían ser menos intensos y no estar asociados necesariamente a borrascas de alto impacto.