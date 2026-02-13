CSIF denuncia graves deficiencias e inversión insuficiente en oficinas del SEPE en Huelva

El sector de la Administración General del Estado de CSIF en Huelva ha denunciado la “alarmante falta de inversión y mantenimiento” en varias oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la provincia, una situación que, según el sindicato, repercute tanto en las condiciones laborales del personal como en la calidad de la atención a la ciudadanía.

El caso más preocupante, apuntan, es el de la oficina de Aracena, donde el sistema de climatización permanece averiado desde el pasado verano. A pesar de las altas temperaturas registradas durante los meses estivales y del frío actual, el problema sigue sin resolverse, obligando a trabajadores y usuarios a soportar condiciones térmicas inadecuadas.

A ello se suma un problema de accesibilidad, ya que el ascensor se encuentra fuera de servicio tras la inundación del sótano provocada por las recientes lluvias. Esta circunstancia dificulta el acceso a personas con movilidad reducida, mayores o con carritos infantiles, lo que, según CSIF, vulnera el derecho a una atención en igualdad de condiciones.

El sindicato también ha señalado deficiencias en la oficina de Puebla de Guzmán, donde las zonas de espera de los usuarios están situadas junto a los puestos de trabajo, comprometiendo la privacidad y la confidencialidad de los datos personales.

Asimismo, alerta de problemas de seguridad en distintas dependencias, como la de Isla Cristina, donde no existe personal de vigilancia que garantice un entorno seguro para empleados y usuarios.

Desde CSIF se exige a la administración una actuación inmediata con inversiones “reales y urgentes” para garantizar condiciones laborales dignas, seguridad y una atención de calidad. El sindicato advierte de que no se puede seguir normalizando el deterioro de los servicios públicos ni trasladar las consecuencias de la falta de inversión a trabajadores y ciudadanos.