Tercer incendio en Bonares en menos de 48 horas

Bonares vuelve a verse afectado por un incendio forestal apenas dos días después de los últimos episodios que ya habían puesto en alerta a la localidad. Se trata del tercer fuego declarado en el término municipal en menos de 48 horas, lo que mantiene la preocupación entre vecinos y autoridades.

El incendio, declarado en el paraje Arroyo del Colmenar, ha obligado al Plan Infoca a desplegar un dispositivo reforzado. Según la última información oficial, trabajan en la zona 43 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, apoyados por dos autobombas.

El despliegue aéreo es también importante, con la intervención de dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros, un helicóptero pesado y otro semipesado.

Los trabajos se centran en intentar frenar el avance de las llamas en una jornada marcada por temperaturas elevadas y baja humedad relativa, condiciones que complican la extinción.