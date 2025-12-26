Desarticulada una organización dedicada al cultivo intensivo de marihuana en varios municipios de la provincia

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo intensivo de marihuana en la provincia de Huelva, en una operación que se ha saldado con la detención de 16 personas y la intervención de más de 3.000 plantas, cuatro armas de fuego, munición de diverso calibre y un vehículo robado que se encontraba despiezado.

La denominada operación “Odiel 58 Sinensis” se inició el pasado mes de junio, cuando agentes del Equipo ROCA 4 localizaron una parcela rústica en el término municipal de Trigueros con más de 1.800 plantas de marihuana en estado de floración. En este primer escenario también se intervinieron tres armas de fuego, lo que evidenció el elevado nivel de peligrosidad de la organización investigada.

Las pesquisas condujeron posteriormente a una segunda finca, donde los agentes localizaron una vivienda con otras 450 plantas de marihuana, además de un anexo utilizado para el despiece de vehículos. En este espacio fue hallado un turismo que había sido sustraído en la provincia de Sevilla, actuación en la que se contó con la colaboración de la Policía Local de Trigueros.

La investigación permitió además descubrir una vivienda tipo adosado en una zona residencial de Aljaraque, donde se incautaron más de 300 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, así como un chalet rústico en el término municipal de Gibraleón. En este último punto se intervinieron alrededor de 400 plantas, varias armas blancas de grandes dimensiones y un arma de aire comprimido modificada para disparar munición real, que se encontraba cargada y en posesión de la persona encargada de la seguridad de la plantación.

En total, la Guardia Civil ha detenido a 16 personas, todas ellas de distintas localidades de la provincia de Huelva, que ya han pasado a disposición de los Juzgados de Instrucción competentes.

Desde el Instituto Armado se ha vuelto a insistir en la importancia de la colaboración ciudadana para la detección de este tipo de cultivos ilegales, que además de estar vinculados a organizaciones criminales suponen un grave riesgo de incendio por las conexiones fraudulentas a la red eléctrica. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través del teléfono 062 o en la web oficial de la Guardia Civil, en el apartado de Colaboración Ciudadana.