La inestabilidad regresa a la provincia con la vista puesta en el sábado

El tiempo podría dar un giro en Huelva y su provincia de cara al próximo sábado, jornada en la que la previsión meteorológica señala una alta probabilidad de lluvias, tras varios días de relativa estabilidad atmosférica. Aunque aún existe cierto margen de evolución, los modelos apuntan a un aumento progresivo de la nubosidad y a la llegada de precipitaciones, especialmente a partir de la segunda mitad del día.

Las lluvias, de carácter generalmente débil a moderado, podrían afectar tanto al litoral como al interior de la provincia, con especial incidencia en la Sierra, donde además se espera un descenso más acusado de las temperaturas. En estas zonas, las máximas podrían situarse por debajo de los valores habituales para estas fechas, reforzando la sensación de ambiente invernal.

En la costa y el área metropolitana de Huelva, el sábado se presenta con cielos cubiertos y posibles chubascos intermitentes, acompañados de vientos moderados de componente oeste, lo que podría influir en la sensación térmica, especialmente durante las primeras horas del día y al anochecer.

De confirmarse este escenario, el episodio de inestabilidad podría prolongarse de forma puntual durante el fin de semana, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente ante desplazamientos o actividades al aire libre previstas para esos días.