Restablecida la conexión ferroviaria con Sevilla, pero la línea Huelva-Zafra continúa suspendida

Adif ha anunciado este lunes el restablecimiento de la circulación ferroviaria entre la bifurcación de Los Naranjos y Huelva, un tramo que había quedado interrumpido por el mal estado de la vía a causa del temporal. Con esta reapertura, vuelve a quedar operativa la conexión ferroviaria de la capital onubense con Sevilla, afectando a los trenes de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de las líneas C-2 y C-5. Aún así, debido a la Huelva, sólo dos trenes harán el trayecto.

Según ha informado Adif a través de sus canales oficiales, la incidencia en este tramo ya ha sido solventada tras los trabajos realizados por los equipos técnicos durante las últimas horas.

Sin embargo, la provincia no recupera aún la normalidad ferroviaria al completo. La circulación sigue suspendida en la línea Huelva-Zafra, concretamente entre Huelva Mercancías y Jabugo-Galaroza, donde el deterioro de la infraestructura provocado por las lluvias persistentes mantiene interrumpidos los servicios de Media Distancia.

Desde el administrador ferroviario se señala que los trabajos continúan en este tramo para intentar solucionar los problemas detectados, aunque por el momento no hay una fecha concreta para la reapertura. Adif mantiene la evaluación de los daños y la intervención sobre la vía, condicionadas en parte por la evolución de las condiciones meteorológicas.