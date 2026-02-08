Huelva se queda sin trenes por el mal estado de la vía tras el temporal

La provincia de Huelva ha quedado sin tráfico ferroviario este domingo, 8 de febrero, como consecuencia del deterioro de la infraestructura provocado por las adversas condiciones meteorológicas. Según ha informado Adif a través de sus canales oficiales, se han visto obligados a suspender varias líneas por motivos de seguridad.

En concreto, se encuentra interrumpida la circulación entre la bifurcación de Los Naranjos y Huelva, lo que afecta a los trenes de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de las líneas C-2 y C-5 de Sevilla con Huelva. A esta situación se suma la suspensión del tráfico ferroviario entre Huelva y Jabugo-Galaroza, tramo perteneciente a la línea Huelva-Zafra, con afectación directa a los servicios de Media Distancia.

Desde Adif se señala que el motivo de ambas interrupciones es el mal estado de la vía, derivado de las lluvias persistentes registradas en las últimas horas. El administrador ferroviario trabaja ya en la evaluación de los daños y ha indicado que los trabajos para subsanar las incidencias se iniciarán mañana, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible, siempre que las condiciones lo permitan.