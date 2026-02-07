El viento y la lluvia multiplican las incidencias en Huelva tras la llegada de la borrasca Marta

La llegada de la borrasca Marta, que ha entrado en la Península a través de Portugal, está dejando un importante número de incidencias en la provincia de Huelva, donde el viento y la lluvia se han intensificado de forma notable desde el mediodía. Las fuertes rachas han provocado la caída de árboles y ramas en distintos puntos del territorio onubense, afectando tanto a vías urbanas como interurbanas.

A este episodio de viento se suma la gran cantidad de agua acumulada, especialmente en la Sierra de Huelva, donde las precipitaciones están siendo persistentes y muy intensas. El terreno, ya saturado tras anteriores temporales, apenas es capaz de absorber más agua, lo que está provocando el rápido crecimiento de los cauces de ríos y arroyos.

La borrasca Marta sigue dejando agua y viento, aunque a medida que avance la tarde su impacto será mucho menor que el actual.



La situación que se arrastra en la provincia con las lluvias de las últimas semanas ha obligado además al desembalse de varios pantanos de la provincia, incrementando el caudal de los ríos y elevando el riesgo en zonas inundables, entre ellas áreas sensibles como Sanlúcar de Guadiana, donde se mantiene un seguimiento constante de la evolución hidrológica. Por suerte, en el pueblo fronterizo el nivel del agua ha bajado con respecto a días anteriores, aunque las autoridades advierten de que el riesgo persistirá hasta mañana inclusive, aunque las lluvias pierdan intensidad. El agua acumulada en las zonas altas continuará desplazándose hacia el mar y hacia las desembocaduras fluviales, lo que podría generar crecidas puntuales sin necesidad de nuevas precipitaciones intensas, una vez que Marta abandone la provincia de Huelva.

Desde los servicios de emergencia y protección civil se insiste en extremar la precaución, evitar acercarse a cauces y zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras se sigue evaluando la evolución del episodio meteorológico.