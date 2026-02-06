La Aemet activa para mañana el aviso naranja por lluvias en la Sierra y por viento y fenómenos costeros en la Costa y el Condado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja el aviso por lluvias en la Sierra de Huelva, un riesgo que permanecerá activo hasta las 23.59 horas de mañana, viernes 7 de febrero, ante la persistencia de las precipitaciones.

Además, la Aemet ha activado también el aviso naranja por viento en la zona de la costa y el Condado, donde este nivel de riesgo se mantendrá hasta las 18.00 horas. En estas comarcas, el aviso amarillo por lluvias seguirá vigente igualmente hasta las 23.59 horas. En el resto de la provincia, continúa activo el nivel amarillo por precipitaciones.

A esta situación se suma la elevación a nivel naranja del aviso por fenómenos costeros, debido al fuerte viento y al estado de la mar, lo que incrementa el riesgo en el litoral onubense. Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales y de los servicios de emergencia.