La AEMET activa aviso amarillo por viento y lluvia para el sábado ante la llegada de la borrasca Marta

La AEMET ha activado aviso amarillo por viento y lluvias para el sábado en la provincia de Huelva, ante la llegada en las próximas horas de la borrasca de alta intensidad Marta, que podría dejar precipitaciones más persistentes y rachas de viento destacables.

Para la jornada de hoy, la AEMET mantiene únicamente aviso amarillo por fenómenos costeros, circunscrito al litoral onubense, con mala mar y viento en la costa. Sin embargo, la previsión cambia de forma significativa de cara al sábado, cuando se espera un nuevo episodio de lluvias que podría agravar o reactivar incidencias en distintos puntos del territorio provincial.

Este nuevo frente llega en un contexto especialmente sensible para Huelva, con numerosos municipios afectados en los últimos días por crecidas de ríos, inundaciones puntuales, desprendimientos y cortes de carreteras, especialmente en la Sierra y zonas ribereñas. Las lluvias previstas podrían volver a incrementar los caudales y dificultar la recuperación completa en las áreas más castigadas.

Los servicios de emergencia y las administraciones mantienen un seguimiento constante de la evolución meteorológica, ante la posibilidad de que las precipitaciones previstas para el sábado tengan un impacto directo en la situación actual. Desde la AEMET se advierte de que el episodio podría venir acompañado de rachas de viento fuertes, lo que aumenta el riesgo de incidencias asociadas a caídas de árboles, desprendimientos y problemas en la red viaria.

Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera, zonas cercanas a ríos y arroyos, áreas costeras y municipios que ya han sufrido afecciones en los últimos días. Las autoridades insisten en seguir la información oficial y las actualizaciones meteorológicas, ya que la evolución de la borrasca Marta será determinante para el desarrollo del fin de semana en la provincia.