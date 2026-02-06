La red viaria de Huelva recupera la circulación en muchos tramos, aunque persisten cortes y precauciones tras el temporal

El Servicio de Carreteras de la Diputación de Huelva ha informado de una mejoría progresiva en el estado de la red viaria provincial tras los numerosos incidentes provocados por las lluvias de los últimos días. Gracias a las labores de limpieza y retirada de árboles caídos y tierras desprendidas, un buen número de carreteras ha podido ser reabierto, aunque la situación sigue siendo delicada en algunos puntos de la provincia.

Pese a esta evolución favorable, dos carreteras permanecen cortadas al tráfico. La HU-7100, que une Almonaster la Real con Valdelamusa por Gil Márquez, continúa cerrada por un deslizamiento de tierras de gran magnitud y el arrastre de árboles de gran porte. También sigue cortada la HU-8100, entre Aroche y Encinasola, debido a desprendimientos y caídas de arbolado.

En paralelo, el Servicio de Carreteras ha logrado restablecer la circulación en numerosos tramos que se vieron afectados por caídas de árboles, taludes y acumulaciones de agua, aunque en muchos casos se mantiene la apertura con precaución y bajo seguimiento técnico. Entre estas vías se encuentran la HU-8105 en distintos puntos de Alájar y Almonaster, la HU-8106 en la estación de Almonaster, la HU-8107 en el acceso a Las Veredas, la HU-8121 entre Alájar y Fuenteheridos, así como la HU-8132 en Higuera de la Sierra.

También continúan abiertas con limitaciones la HU-9105, acceso desde la N-435 a Cumbres de San Bartolomé; la HU-6102 en Valdelamusa, considerada zona inundable; la HU-9107 en Hinojales; y la HV-5102 en Paterna. En todos estos puntos se recomienda extremar la atención al volante.

Desde la Diputación de Huelva se subraya que el suelo sigue muy saturado por las lluvias, lo que mantiene el riesgo de nuevos desprendimientos, especialmente en la comarca de la Sierra. Por ello, se insiste en evitar desplazamientos innecesarios, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y conservación, mientras los equipos continúan trabajando para recuperar la normalidad completa en la red viaria provincial.