El precio de enfermar en Huelva

Enfermar tiene un coste que va mucho más allá de la atención sanitaria pública. En la provincia de Huelva, miles de familias asumen cada año un gasto sanitario creciente que no está completamente cubierto por el sistema público, una realidad que impacta con especial dureza en los hogares con pensiones bajas, salarios precarios o situaciones de dependencia.

El gasto sanitario de los hogares ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, especialmente en casos de enfermedades crónicas, discapacidad o dependencia. Medicamentos no financiados, tratamientos complementarios, fisioterapia, rehabilitación, atención domiciliaria o productos ortopédicos suponen desembolsos mensuales que, en muchos casos, superan la capacidad económica de las familias.

A este coste directo se añade otro impacto menos visible pero igualmente relevante: la pérdida de ingresos asociada al cuidado de un familiar enfermo. Reducciones de jornada, excedencias no remuneradas o abandonos temporales del empleo siguen siendo una realidad frecuente, especialmente entre las mujeres, que continúan asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado. Esta situación tiene consecuencias a largo plazo en términos de cotización, estabilidad laboral y pensiones futuras.

Las organizaciones sociales advierten además de una brecha creciente en el acceso a determinados tratamientos y servicios. La capacidad económica condiciona cada vez más la rapidez y la calidad de la atención, generando una desigualdad silenciosa entre quienes pueden recurrir a la sanidad privada o a cuidados especializados y quienes deben conformarse con recursos limitados o largas listas de espera.

En Huelva, esta realidad se ve agravada por un contexto socioeconómico frágil y por una población envejecida, lo que incrementa la presión sobre las familias y sobre el propio sistema público. Las entidades del tercer sector reclaman una mayor cobertura de prestaciones, una reducción de los copagos y un refuerzo de la atención a la dependencia, especialmente en el ámbito domiciliario.

El coste de enfermar no es solo económico, sino también social. Y en una provincia como Huelva, donde muchas economías familiares ya parten de una posición vulnerable, la enfermedad se convierte con demasiada frecuencia en un factor de empobrecimiento y desigualdad que exige respuestas estructurales y sostenidas en el tiempo.