Detenido en Cartaya uno de los fugitivos incluidos en la lista de “Los 10 más buscados” de España

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Huelva a José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos incluidos en la campaña nacional “Los 10 más buscados”, sobre el que pesaba una condena de 41 años de prisión por dos delitos de asesinato cometidos en el año 2019. La detención se produjo el pasado lunes tras una investigación en la que la colaboración ciudadana volvió a resultar decisiva.

El arrestado estaba reclamado por un asesinato con alevosía y otro con ensañamiento, después de que en 2019 fueran localizados los cuerpos sin vida de dos personas en el interior de un pozo. Una de las víctimas presentaba un disparo de escopeta en el pecho, mientras que la otra había sufrido múltiples golpes con un objeto contundente que le causaron la muerte.

Tras no lograr localizarlo por las vías habituales de investigación, los agentes decidieron incluirlo en la campaña “Los 10 más buscados”, una iniciativa que persigue recabar información ciudadana a través de su difusión en medios de comunicación y redes sociales oficiales de la Policía Nacional. A raíz de esta campaña, se recibieron datos relevantes a través del correo habilitado para tal fin, que permitieron avanzar en su localización.

Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta una nave situada en una zona alejada del núcleo urbano de Cartaya, donde el prófugo se ocultaba. Tras varios días de vigilancia, los agentes detectaron la salida de un vehículo de la nave y, al identificar al conductor, confirmaron que se trataba del fugitivo, procediendo de inmediato a su detención

Desde la Policía Nacional se ha vuelto a destacar la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de actuaciones. En apenas un mes desde el relanzamiento de la campaña, ya han sido localizados tres de los diez prófugos incluidos, un dato que refuerza la eficacia de esta iniciativa para poner a disposición judicial a personas reclamadas por delitos de extrema gravedad.