Tener mascota en Huelva: un gasto cada vez mayor que supera los 1.000 euros al año

El número de mascotas en los hogares onubenses no deja de crecer, pero también lo hace el gasto que conlleva su cuidado. Tener un perro o un gato puede superar fácilmente los 1.000 euros anuales, una cifra que incluye alimentación, visitas al veterinario, vacunas y otros cuidados básicos.

El encarecimiento de los productos y servicios también ha afectado a este ámbito. El precio de la comida, especialmente la de mayor calidad, ha subido notablemente, al igual que los servicios veterinarios.

A estos gastos se suman otros como peluquería, juguetes, accesorios o incluso seguros para mascotas, cada vez más habituales. Todo ello convierte el cuidado animal en un compromiso económico importante.

Pese a ello, los dueños destacan el valor emocional que aportan los animales, lo que hace que este gasto se asuma como una inversión en bienestar.