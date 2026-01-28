La borrasca Kristin deja caída de árboles y numerosas incidencias en la provincia de Huelva

Laestá provocando desde la pasada madrugada numerosas incidencias en distintos puntos de la provincia de, con especial incidencia por la, lo que ha obligado a realizar actuaciones de emergencia y a extremar las precauciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de las 11.00 horas se ha rebajado el aviso naranja en el litoral onubense, pasando a aviso amarillo, un nivel que permanece activo en toda la provincia hasta las 23.59 horas de este miércoles, 28 de enero, por viento y lluvias asociadas al temporal.

En Almonte, uno de los incidentes más destacados se ha producido en la calle San Bartolomé, que permanece totalmente cortada al tráfico, tanto de vehículos como de peatones, tras la caída de un muro como consecuencia de las fuertes rachas de viento. La zona ha sido acordonada y los servicios municipales trabajan ya para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad lo antes posible.

En Hinojos, algunos tramos de la carretera de Las Pardillas, el Camino de La Palma y el Camino de La Pena se encuentran cortados debido a las incidencias provocadas por el temporal.

Durante las últimas horas se han registrado numerosas llamadas al 112 relacionadas con árboles caídos en vías públicas, desprendimientos y obstáculos en carreteras, así como incidencias en el entorno urbano y rural. Los servicios de emergencia, mantenimiento y seguridad trabajan de manera coordinada para atender los avisos y garantizar la seguridad.

Desde las autoridades se insiste en evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos en balcones y terrazas, no transitar por zonas arboladas o próximas a muros y fachadas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.