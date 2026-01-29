Fidel, un onubense que perdió a su madre en Adamuz, escribe una carta abierta a Pedro Sánchez: "el silencio ya no es una opción cuando el dolor se desprecia"

Fidel Sáenz, onubense e hijo de Natividad de la Torre, una de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, ha hecho pública una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que expresa el dolor de su familia y una dura crítica a la gestión institucional tras la tragedia.

En el escrito, difundido íntegramente en redes sociales, Fidel pone voz al duelo y a la indignación que, asegura, comparten muchas de las familias afectadas. A continuación, se reproduce íntegramente el contenido de la carta, en la que el autor intercala duras reflexiones y mensajes directos al jefe del Ejecutivo.

Carta íntegra

“Señor Presidente del Gobierno:

Le escribo esta carta sabiendo que jamás la leerá, pues entiendo que usted está muy ocupado, buscando una nueva mentira que decirnos con el sarcasmo al que nos tiene acostumbrado, pero aun así, se la escribo porque el silencio ya no es una opción cuando el dolor se desprecia, y la verdad se maquilla.

Desde el 18 de enero de 2026, no solo vivimos con ausencia, vivimos con la certeza de que quienes debían protegernos nos fallaron. Y, lo que es peor, se niegan a reconocerlo.

Usted repite que su Gobierno ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad, hay que ser muy cobarde y no digo valiente, para hacer esas declaraciones, pues desde este lado del duelo, esas palabras no consuelan: indignan.

Hablan de eficacia, pero la eficacia no descarrila, la eficacia no mata, la eficacia no deja familias enterrando a sus muertos, estando seguros de que era evitable. Si las revisiones hubieran sido eficaces, mi madre estaría viva, y cuando eso no es así, insistir en que “todo funcionaba correctamente” no es una defensa: es una humillación, pero claro, las tragedias suceden, ¿verdad?

Y mientras tanto, se aplaza un funeral de Estado sin explicación, o mejor dicho, omitiendo la verdad, pero no se preocupe, el pueblo que salva al pueblo junto a la diócesis, lo tendremos para despedir a las víctimas en el funeral religioso que merecen.

Pero entendemos que usted se sienta fuera de lugar, tal vez porque a usted le incomoda más la Iglesia que pactar con quienes jamás han condenado el terrorismo. Tal vez porque teme más una cruz que al propio Bildu.

Resulta doloroso comprobar que quien llega a acuerdos políticos con quienes han respaldado el terror, muestre tanto recelo ante un acto religioso que solo busca consuelo, respeto y dignidad para los muertos.

La mejor y quizás la única decisión responsable que le queda, no es otra que marcharse antes de seguir dañando a una nación profundamente herida.

A nosotros ya nos han destrozado la vida, no termine de destrozar España.

Atentamente, un hijo que llora a su madre, una familia rota, y unos ciudadanos que ya no se sienten representados.

DIOS ESTABA ALLÍ!!!

Fdo. Fidel Sáenz de la Torre”