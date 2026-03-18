Cómo subir de nivel rápido en World of Warcraft

El endgame se considera ampliamente la mejor parte de World of Warcraft, ya que ofrece el contenido más desafiante y las recompensas más valiosas del juego. Pero antes de poder disfrutar de todo eso, primero debes alcanzar el nivel máximo, y precisamente para eso está pensada esta guía.

Antes de empezar con el proceso de leveo, repasemos algunos beneficios y objetos que pueden aumentar la experiencia que obtienes.

Cuando alcanzas el nivel máximo (actualmente nivel 90) por primera vez, desbloqueas el logro Warband Mentor, que otorga un bonus del 5% de XP a tus otros personajes de la cuenta. Este bonus aumenta en otro 5% por cada personaje adicional que tengas al nivel máximo, hasta un máximo del 25%.

A partir del nivel 20 puedes activar War Mode, lo que habilita el PvP en mundo abierto y también te otorga un bonus adicional de experiencia. Esto puede ser un arma de doble filo: por un lado, la XP extra es muy útil; por otro, el PvP en mundo abierto puede ralentizar tu progreso, especialmente si no te gusta este tipo de combate o si juegas en un servidor muy activo.

La poción Draught of Ten Lands proporciona un buff del 10% de XP, pero solo puede usarse hasta el nivel 49. Sin embargo, puedes extender ligeramente su efecto si usas la poción justo antes de alcanzar el nivel 49. Este objeto puede comprarse a Provisioner Stoutforge o Provisioner Mukra.

Si formas parte de un gremio, puedes comprar estandartes de batalla del gremio (Banner of Cooperation, Standard of Unity y Battle Standard of Coordination) al vendedor del gremio. Cuando colocas uno de estos estandartes, aumenta la ganancia de XP, reputación y honor entre un 5% y un 15%, dependiendo de la calidad del objeto, para ti y todos los miembros del gremio que estén a menos de 100 yardas. El efecto dura 15 minutos y tiene un tiempo de reutilización de 10 minutos.

Algunos eventos dentro del juego ofrecen buffs temporales de experiencia que pueden utilizarse para acelerar el leveo. El ejemplo más conocido es Darkmoon Faire, un evento de una semana que se celebra el primer domingo de cada mes y que te otorga el buff WHEE! del 10% de XP al montar en uno de los carruseles.

Otros buffs de eventos incluyen Ribbon Dance/Bonfire Blessing (Midsummer Fire Festival), Unburdened/Grim Visage (Hallow’s End), Winds of Mysterious Fortune (Winds of Mysterious Fortune) y Brewfest Enthusiast (Brewfest).

Para aumentar tu velocidad de movimiento y llegar un poco más rápido a los lugares donde necesitas estar, puedes usar algunos encantamientos y gemas que proporcionan bonificaciones de velocidad. Entre los encantamientos destacan Scout’s March, Chant of Armored Speed y Chant of Burrowing Rapidity; entre las gemas, Elusive Blasphemite, Quick Amber, Deadly Sapphire y otras similares.

Bien, ahora es momento de pasar al leveo propiamente dicho.

Si no estás jugando con una Allied Race que empieza en nivel 10, primero tendrás que completar una zona inicial para conseguir esos primeros diez niveles. La opción más rápida es Exile’s Reach, ya que esta zona fue diseñada específicamente por los desarrolladores para llevarte del nivel 1 al 10 de forma muy rápida y accesible para principiantes, normalmente en menos de una hora.

A partir de ahí, subir del nivel 10 al 80 suele reducirse a dos caminos principales: hacer misiones o completar mazmorras. Ambos métodos son completamente viables y eficientes, y puedes combinarlos según el tipo de contenido que más disfrutes.

A partir del nivel 10, básicamente tienes dos enfoques distintos para subir de nivel mediante misiones.

La primera opción es seguir la ruta principal de misiones que el juego sugiere hacia Khaz Algar, perteneciente a la expansión The War Within. Esta historia funciona como la narrativa principal consolidada que finalmente te lleva al nuevo contenido de la expansión Midnight. No es la forma más rápida de subir de nivel, pero si buscas una experiencia más fluida y cuentas con varios buffs de XP, sigue siendo una ruta bastante cómoda.

Como alternativa, puedes subir de nivel mediante Chromie Time. Para hacerlo, abre tu Adventure Guide, selecciona una Timewalking Campaign y sigue la misión que te llevará hasta Chromie, quien te permitirá elegir cualquier expansión para subir de nivel y completar misiones en ella. A continuación se muestran algunas de las expansiones y zonas más eficientes para cada rango de niveles.

Nivel 10-20: línea temporal de Legion. Val’sharah o Azsuna (todas las facciones), Silverpine Forest (Horda), Redridge Mountains (Alianza).

línea temporal de Legion. Val’sharah o Azsuna (todas las facciones), Silverpine Forest (Horda), Redridge Mountains (Alianza). Nivel 20-50: línea temporal de Cataclysm. Duskwood y Loch Modan (Alianza), Silverpine Forest y Hillsbrad Foothills (Horda).

línea temporal de Cataclysm. Duskwood y Loch Modan (Alianza), Silverpine Forest y Hillsbrad Foothills (Horda). Nivel 50-70: línea temporal de Warlords of Draenor. Completa las misiones introductorias de tu facción y todas las misiones necesarias para establecer tu Garrison. Después continúa con la historia de Gorgrond.

línea temporal de Warlords of Draenor. Completa las misiones introductorias de tu facción y todas las misiones necesarias para establecer tu Garrison. Después continúa con la historia de Gorgrond. Nivel 70-80: puedes continuar haciendo misiones en Draenor o pasar al contenido de War Within.

Mientras sigas cualquier ruta de misiones, te encontrarás con diferentes enemigos raros. Eliminar estos rares te otorgará una gran cantidad de XP y, en ocasiones, también objetos útiles para el endgame.

Obtener XP a través de mazmorras generalmente implica hacer dungeon spamming, es decir, completar mazmorras de forma continua. Este método puede resultar bastante repetitivo, y además necesitas un buen grupo o un WoW boost, ya que hacer runs rápidas y eficientes con compañeros aleatorios suele ser casi imposible.

Si quieres subir de nivel mediante mazmorras, el mejor momento para hacerlo es durante un Timewalking Dungeon Event que tiene lugar aproximadamente una vez cada tres semanas y permite hacer cola para versiones escaladas de mazmorras de expansiones anteriores. Las recompensas de XP durante Timewalking son enormes y las mazmorras en sí suelen completarse muy rápido.

Además, no olvides el bonus diario de mazmorra aleatoria. La primera mazmorra aleatoria del día te otorga una gran cantidad de XP adicional, lo que hace que merezca la pena completarla incluso si el dungeon spamming no es tu estrategia principal de leveo.

Antes de empezar cualquier contenido de Midnight, asegúrate de vaciar tus bolsas de todo lo que realmente no necesitas y organizar correctamente lo que quede. Durante el leveo en la nueva expansión recogerás una gran cantidad de objetos, y tener un inventario limpio y bien organizado te evitará el constante dolor de cabeza de revisar montones de botín aleatorio.

En cuanto al leveo en sí, lo primero que debes hacer es completar las misiones principales de la campaña. Estas misiones te otorgarán una cantidad muy sólida de XP y buenas mejoras de equipo, lo que te ayudará mucho durante el proceso de leveo, especialmente si no mejoraste demasiado tu equipamiento al final de The War Within.

También asegúrate de completar cada Delve que encuentres por el camino y de recoger siempre las misiones en la entrada que otorgan bonus de XP. Sin embargo, es importante no entregar inmediatamente las misiones de Delve y guardarlas hasta que estés aproximadamente en nivel 88-89. Esto te permitirá obtener una gran cantidad de XP de golpe y superar mucho más rápido el último tramo hacia el nivel máximo.

Las profesiones también pueden aportar una cantidad considerable de XP. Las profesiones de fabricación ofrecen bonuses de primera creación para ciertas recetas, así que asegúrate de encontrarlas en el menú de tu profesión y realizarlas. Las profesiones de recolección como Mining y Herbalism también son muy útiles, ya que te otorgan XP cada vez que recolectas un nodo.

Para obtener XP adicional también puedes completar misiones secundarias o hacer mazmorras. Las mazmorras pueden completarse en Follower Mode con compañeros NPC si no tienes grupo o si simplemente no quieres jugar con jugadores aleatorios.