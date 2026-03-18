El Consejo de Gobierno impulsa en Huelva inversiones en educación, cultura, deporte e industria

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado este miércoles en Huelva, ha abordado un amplio paquete de actuaciones que afectan directamente a la provincia en ámbitos como la educación, la cultura, el deporte, la industria y la vivienda, con inversiones millonarias y nuevos proyectos estratégicos.

En materia educativa, la Junta ha puesto el foco en el refuerzo del sistema en la provincia desde 2019, con un aumento de la plantilla docente que ha pasado de 6.790 a 7.393 profesionales, pese al descenso del alumnado. También destaca el incremento del 32% en especialistas de atención a la diversidad, así como el impulso a la Formación Profesional, cuya oferta ha crecido un 40% en los últimos años. A ello se suma una inversión cercana a los 60 millones de euros en infraestructuras educativas, con actuaciones como la reforma del IES La Rábida, el nuevo CEIP Muelle del Tinto o la ampliación de la Escuela de Artes León Ortega.

En el ámbito cultural, el Ejecutivo andaluz ha destinado más de 18,8 millones de euros a la protección del patrimonio y la promoción cultural en la provincia. Entre los proyectos destacados se encuentra la futura sede del Museo de Huelva en el antiguo Banco de España, cuya rehabilitación superará los 13 millones de euros, así como intervenciones en enclaves como el castillo de Niebla o el dolmen de Soto. Además, se han impulsado exposiciones, ayudas a bandas de música, programas en bibliotecas y más de 1.000 actividades culturales.

El deporte también ha concentrado una inversión superior a los 18 millones de euros, con actuaciones como la modernización de la Ciudad Deportiva de Huelva, mejoras en instalaciones municipales y el apoyo a grandes eventos deportivos celebrados en la provincia. Asimismo, se han desarrollado programas de fomento de la actividad física y apoyo al deporte base.

Uno de los anuncios más relevantes ha sido la puesta en marcha en Huelva del primer valle andaluz de aceleración de cero emisiones netas, una iniciativa que pretende consolidar el corredor industrial de la provincia como referente europeo en hidrógeno verde, energías renovables y digitalización. Este proyecto busca atraer inversiones, agilizar trámites administrativos y reforzar el posicionamiento de Huelva como polo industrial sostenible, tras captar ya más de 5.200 millones de euros en proyectos vinculados a energías limpias.

En materia de vivienda, el Consejo de Gobierno ha informado del impacto del decreto de medidas urgentes aprobado por la Junta, al que se han adherido 13 municipios de la provincia de Huelva. Esta normativa ha permitido impulsar proyectos para la construcción de viviendas protegidas dentro de un plan que alcanza ya más de 8.200 viviendas en toda Andalucía.

Con estas actuaciones, la Junta de Andalucía refuerza su apuesta por el desarrollo económico y social de Huelva, con inversiones y proyectos orientados a mejorar los servicios públicos, dinamizar la economía y consolidar sectores estratégicos de futuro.