La campaña #YoComoFresasdeHuelva llega al Consejo de Gobierno andaluz para promocionar el sector fresero

La campaña #YoComoFresasdeHuelva continúa ampliando su alcance y ha llegado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde ha sido presentada como ejemplo del valor del sector fresero onubense.

El secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra Chaves, ha sido el encargado de trasladar al presidente andaluz, Juanma Moreno, los objetivos de esta iniciativa, que busca poner en valor el trabajo diario de miles de agricultores y jornaleros que producen fresas en la provincia.

Durante el encuentro, en el que también ha estado presente el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, se ha destacado la importancia de un sector que genera empleo y riqueza y que apuesta por una producción sostenible, segura y de calidad.

La campaña, que celebra su tercera edición y se desarrolla en colaboración con la Diputación de Huelva, pretende reforzar la imagen de las fresas onubenses en toda España y promover su consumo, destacando su origen y las condiciones en las que se producen.

Según han señalado desde la organización, la iniciativa está teniendo una gran acogida y ya se ha extendido por distintos puntos del país, contribuyendo a visibilizar el esfuerzo del sector agrícola onubense.

Por su parte, el presidente de la Junta ha mostrado su respaldo a la campaña, asegurando que conoce la iniciativa y destacando la calidad del producto. Además, ha señalado que los miembros del Consejo de Gobierno consumirán fresas de Huelva como gesto de reconocimiento al trabajo del sector.