Los Reyes llegarán hoy a las 17.55 horas a Huelva para asistir a la misa funeral por las víctimas

Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, llegarán hoy a las 17.55 horas al Palacio de Deportes Carolina Marín para asistir a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario, que se celebrará a las 18.00 horas.

A su llegada, los Reyes serán recibidos por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en el acceso lateral del recinto, situado en la calle Honduras, donde saludarán a las personas congregadas antes de acceder al interior del pabellón.

Con motivo de esta celebración, la Diócesis de Huelva, en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, ha activado un plan especial de movilidad, seguridad y atención al público para garantizar el correcto desarrollo del acto y facilitar la participación ciudadana.

En el ámbito organizativo, las puertas del Palacio de Deportes se abrirán a las 16.00 horas para permitir un acceso progresivo y ordenado, mientras que el recinto se cerrará a las 17.30 horas por motivos de seguridad. La pista principal, donde la Diputación Provincial instalará 500 sillas, estará reservada para los familiares de las víctimas, con el objetivo de asegurar su cercanía y recogimiento durante la ceremonia.