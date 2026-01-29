Óscar Puente defiende en el Senado el estado de la línea férrea Madrid-Sevilla

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido este jueves en el Senado de Españapara ofrecer una cronología detallada del accidente ferroviario y dar explicaciones sobre el estado de la infraestructura afectada, en una intervención marcada por la defensa de la actuación del Gobierno y la llamada a combatir la desinformación.

Durante su intervención, Puente ha explicado que a las 19.50 horas se dio la orden de envío de los servicios sanitarios y que a las 20.00 horas llegó al lugar del siniestro la primera patrulla de la Guardia Civil. A esa misma hora, según ha indicado, la operadora ferroviaria comunicó la existencia de un primer fallecido. Dos minutos después, a las 20.02 horas, se personó el primer sanitario de la Cruz Roja.

El ministro ha subrayado que toda la información aportada es pública y está documentada. “No voy a decir nada que no sea público ni que no figure en los contratos públicos”, ha afirmado, insistiendo en que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla “no es una infraestructura abandonada ni olvidada”. En este sentido, ha recalcado que no se detectaron anomalías en los trenes que circularon ese día por el punto del accidente.

Puente ha detallado además que la adjudicataria del tramo fue la UTE Ferrovial-OHL-Azvi y ha explicado las actuaciones de mantenimiento realizadas, recordando que los desvíos del tramo de Adamuz fueron renovados en mayo de 2025, que se efectuaron pruebas de ultrasonido el 10 de septiembre y una nueva revisión el 7 de enero, con resultado de “aparato en perfecto estado”.

El titular de Transportes ha reiterado su compromiso con la transparencia, asegurando que seguirá dando explicaciones en sede parlamentaria y recordando que desde el accidente ha ofrecido cuatro ruedas de prensa y 16 entrevistas. “La mayor garantía para no equivocarse es no esconderse”, ha señalado, diferenciando entre la crítica legítima y lo que ha calificado como desinformación planificada, frente a la que ha defendido la necesidad de proteger la confianza en las instituciones.