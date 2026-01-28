La Subdelegación del Gobierno en Huelva abre una oficina de atención integral para las víctimas del accidente ferroviario

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha puesto en marcha una oficina de atención integral destinada a las personas afectadas y a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario, con el objetivo de ofrecer una respuesta cercana, ágil y coordinada ante la situación generada por la tragedia.

La oficina se encuentra ubicada en la sede de la Subdelegación del Gobierno, en la calle Berdigón 11-13, y tiene como finalidad informar, canalizar y acompañar a las familias en la tramitación de las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de España, además de prestar apoyo administrativo personalizado durante todo el proceso.

Según se ha informado, las ayudas aprobadas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y estarán exentas de tributación, con el objetivo de garantizar que las familias reciban la atención económica necesaria sin añadir nuevas cargas al difícil momento que atraviesan.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha subrayado que esta iniciativa refuerza el compromiso institucional de acompañamiento cercano y permanente a las personas afectadas, facilitando la gestión de los trámites y resolviendo dudas de manera directa.

Para cualquier consulta o solicitud de información, se han habilitado los siguientes teléfonos de atención: 959 759 147 y 959 759 165.