El temporal deja importantes inundaciones en numerosos puntos de la provincia de Huelva

La provincia de Huelva afronta una jornada especialmente complicada por las intensas lluvias que desde primera hora vienen descargando de forma persistente y con gran intensidad en distintos municipios. Las precipitaciones, que siguen acumulando litros de forma notable, han provocado ya numerosas incidencias y cortes puntuales en vías urbanas y comarcales.

Uno de los episodios más preocupantes se vive en Nerva, donde el barranco de Santa María se ha desbordado nuevamente, inundando varias calles y zonas bajas del municipio. Las autoridades han pedido a la población que permanezca en sus casas y evite cualquier desplazamiento innecesario ante el riesgo que supone la acumulación de agua y la fuerza del caudal.

En la capital onubense la situación también es delicada. La Avenida de Alemania ha registrado importantes balsas de agua que han obligado a intervenir a los servicios municipales y a extremar la precaución en la circulación. Esto también ha sucedido en otros puntos de la capital como la zona de la Universidad de Huelva. Las lluvias, persistentes durante horas, siguen generando problemas en distintos barrios.

Otros municipios como San Bartolomé de la Torre han sufrido igualmente anegaciones en varias zonas de acceso a la población, y se han registrado dificultades en carreteras que comunican con diferentes localidades de la provincia, donde el agua se ha acumulado con rapidez por la saturación del terreno. Así ocurre en la carretera de San Bartolomé a Villanueva de los Castillejos.

La combinación de lluvia intensa y tormentas en desarrollo mantiene activados los avisos naranja y amarillo en gran parte del territorio onubense. Los servicios de emergencia insisten en extremar la precaución, evitar desplazamientos y seguir las indicaciones oficiales mientras el temporal continúe dejando precipitaciones abundantes en las próximas horas.