La lluvia persiste en Huelva mientras se acercan los 30 mm acumulados en la capital

Huelva sigue viviendo una jornada de lluvia moderada y persistente, con la capital acercándose ya a los 30 milímetros acumulados. Las precipitaciones continúan afectando a gran parte de la provincia, que permanece en aviso naranja, salvo la Sierra, donde el nivel es amarillo.

En las próximas horas, se están formando tormentas que podrían dejar intensas precipitaciones en las zonas en aviso, aumentando la atención de la población ante posibles acumulaciones localizadas. Hacia la tarde se espera una mejora significativa, y para mañana se prevé la llegada de la calma tras este episodio de inestabilidad.