El frío llega a Huelva: mínimas que caerán hasta los 3 °C y sensación invernal en parte de la provincia

La provincia de Huelva afronta esta semana un marcado enfriamiento que se hará especialmente visible durante las horas nocturnas. Según la previsión disponible para el periodo comprendido entre el lunes 17 y el viernes 21 de noviembre de 2025, las mínimas registrarán una tendencia descendente clara: desde aproximadamente 9 °C la primera noche hasta alrededor de 3 °C el viernes. Las máximas también retroceden paulatinamente, pasando de valores templados (20–22 °C a comienzos de semana) a los 15–18 °C previstos para el cierre del periodo.

El detalle día a día (Huelva ciudad y provincia, previsión general):

Lunes 17 de noviembre: mínima ~9 °C / máxima ~20 °C. Cielo parcialmente soleado con posibilidad de algún chubasco breve durante el día.

Martes 18 de noviembre: mínima ~8 °C / máxima ~22 °C. Día muy soleado y agradable, pero con noches más frescas.

Miércoles 19 de noviembre: mínima ~7 °C / máxima ~20 °C. Más nubes que podrían limitar el sol; temperaturas nocturnas siguen bajando.

Jueves 20 de noviembre: mínima ~6 °C / máxima ~18 °C. Jornada clara y más fresca; descenso térmico más acusado por la noche.

Viernes 21 de noviembre: mínima ~3 °C / máxima ~16 °C. Ambiente notablemente frío; probables heladas en zonas del interior y en la sierra.

Impacto por comarcas y recomendaciones

En la costa de Huelva (incluida Huelva capital, Costa Occidental y Punta Umbría) el enfriamiento será más suave: las mínimas nocturnas se situarán en torno a los 6–9 °C durante la semana, con posibilidad de noches frescas y sensación de frío especialmente al amanecer. En el litoral las heladas son poco probables, pero sí aumentará la sensación térmica debido al viento en momentos puntuales.

El descenso será más acusado en el interior: la Sierra de Aracena y las zonas altas de la campiña afrontan el mayor riesgo de temperaturas bajas. Allí no es descartable que en puntos concretos las mínimas caigan por debajo de los 0–2 °C durante la madrugada del viernes, lo que abriría la puerta a heladas localizadas.