Detenidos dos hombres de Huelva por un delito contra la fauna tras hallar seis cabezas de corzo en la A-5 en Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Seprona, han detenido a dos hombres residentes en la provincia de Huelva como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, en su modalidad de caza furtiva, tras el hallazgo de seis cabezas de corzo abandonadas en la cuneta de la autovía A-5, a la altura del término municipal de Trujillo.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo de 2025, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico que realizaban un control de vehículos fueron alertados de que desde un turismo se había arrojado una mochila a la vía. Tras su recuperación, los agentes comprobaron que en su interior se encontraban las seis cabezas de corzo.

Efectivos del Seprona llevaron a cabo una inspección ocular y verificaron que los animales habían sido decapitados recientemente. Además, cinco de los trofeos intervenidos aún conservaban la piel que recubre las astas, al no haber iniciado el proceso de descorreado, lo que evidenciaba la reciente comisión de los hechos.

Las investigaciones permitieron reconstruir la secuencia de lo ocurrido e identificar un vehículo de color blanco y pequeñas dimensiones desde el que se había arrojado la mochila. Los agentes determinaron que la actividad furtiva se habría cometido en Castilla y León, donde el corzo se encontraba en periodo de veda desde mediados de febrero hasta el 1 de abril.

Finalmente, los investigadores lograron identificar a los ocupantes del vehículo, dos hombres que habrían realizado el viaje desde Huelva exclusivamente para practicar la caza ilegal. Al percatarse de la presencia del control policial, se habrían deshecho de los trofeos arrojándolos a la cuneta.

Por estos hechos, ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, por el que podrían enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años o multas de ocho a veinticuatro meses, además de la inhabilitación para cazar de dos a cinco años, sanciones que podrían verse agravadas al haberse cometido los hechos durante el periodo de veda, con el consiguiente perjuicio para la biodiversidad.