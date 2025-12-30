El 112 pide responsabilidad y civismo para disfrutar con seguridad de las fiestas de Fin de Año

El servicio de emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener una actitud cívica y responsable durante las fiestas de Fin de Año, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes a cotillones y celebraciones multitudinarias.

Desde el 1-1-2 se insiste en la necesidad de evitar comportamientos de riesgo como empujones, gritos, peleas o cualquier acción que pueda generar situaciones de pánico. Mantener la calma y actuar con prudencia son claves para prevenir incidentes y facilitar la actuación de los servicios de seguridad y emergencias.

En el caso de que la celebración tenga lugar en un local cerrado, se recuerda la importancia de comprobar que el establecimiento cumple con todas las normas de seguridad, como disponer de salidas de emergencia suficientes y operativas, sistemas contraincendios, extintores, itinerarios de evacuación claramente señalizados y respeto estricto del aforo máximo permitido.

La Agencia de Emergencias de Andalucía aconseja además fijar previamente un punto de encuentro exterior con los acompañantes, que sirva de referencia ante cualquier incidencia. En caso de evacuación, se debe salir de forma ordenada, sin correr ni empujar, siguiendo siempre las indicaciones del personal de seguridad y de las autoridades.

Otro de los aspectos en los que incide el 1-1-2 es el consumo responsable de alcohol, advirtiendo de que el abuso de bebidas alcohólicas y otras sustancias incrementa el riesgo de conflictos y accidentes. Asimismo, se recuerda que no se debe consumir alcohol ni drogas si se va a conducir, recomendando el uso del transporte público para los desplazamientos.

Entre las normas básicas de seguridad en locales cerrados, se subraya la prohibición de fumar y de introducir bengalas, petardos o cualquier material pirotécnico que pueda provocar incendios. También se recomienda conservar la entrada al evento y la publicidad asociada, ya que pueden ser necesarias en caso de reclamaciones.

Desde el servicio de emergencias se recuerda que ante cualquier situación de riesgo o emergencia se debe llamar al 1-1-2, un teléfono gratuito, multilingüe y operativo las 24 horas del día, todos los días del año.