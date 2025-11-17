Huelva y su provincia recuperan la normalidad tras el duro impacto de la borrasca Claudia

Huelva y su provincia han comenzado a recuperar la normalidad después de varias jornadas marcadas por las lluvias persistentes y los episodios de anegaciones provocados por el paso de la borrasca Claudia. Tras horas de precipitaciones continuadas, los servicios de emergencia han logrado restablecer la circulación en la mayoría de los puntos afectados y atender las incidencias más relevantes que se han producido en distintos municipios.

Uno de los escenarios más complicados se vivió en Nerva, donde el desbordamiento del barranco de Santa María volvió a provocar importantes inundaciones en calles y zonas bajas del municipio. La acumulación de agua obligó a las autoridades locales a pedir a la población que permaneciera en sus viviendas hasta que el caudal comenzó a remitir y la situación pudo ser contenida por los operativos municipales y de emergencia.

En la capital onubense, las fuertes lluvias dejaron balsas significativas en vías como la Avenida de Alemania y la zona de la Universidad de Huelva, lo que exigió intervenciones rápidas para garantizar la seguridad del tráfico. Con el paso de las horas, la estabilización del temporal permitió normalizar de forma progresiva la circulación en estos puntos.

San Bartolomé de la Torre fue otro de los municipios afectados, registrando anegaciones en varias zonas de acceso a la localidad. En carreteras comarcales, como la que conecta el municipio con Villanueva de los Castillejos, el agua acumulada llegó a dificultar la circulación debido a la saturación del terreno y la velocidad con la que se formaron los charcos.

Durante toda la jornada se mantuvieron activos los avisos naranja y amarillo por lluvia, tormentas y viento en buena parte del territorio provincial.

Pese al desafío que ha supuesto Claudia, el despliegue coordinado de los equipos municipales, provinciales y autonómicos ha permitido recuperar la actividad habitual y garantizar la seguridad de la población tras un episodio de lluvias especialmente adverso.