Arranca el juicio por la muerte de la fotoperiodista Alicia Rodríguez

El proceso judicial por la muerte de la fotoperiodista onubense Alicia Rodríguez inicia este lunes 17 de noviembre en la Audiencia Provincial de Huelva, marcando un momento clave para esclarecer un caso que conmocionó a la provincia. La profesional falleció en la madrugada del 12 de junio de 2021 tras ser atropellada en un paraje rural de Marmolejo (Jaén).

La vista llega con posiciones enfrentadas entre las partes. La Fiscalía reclama para el acusado, Manuel Q. S., una condena de dos años al considerar lo sucedido como un homicidio imprudente. En cambio, la acusación particular eleva su petición a 28 años de prisión, defendiendo que se trató de un homicidio doloso y aplicando las agravantes de parentesco, alevosía y ensañamiento.

El juicio se prolongará del 17 al 21 de noviembre y contará con la declaración de testigos, especialistas y agentes, además del análisis del informe del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil. Dicho documento sostiene que el vehículo avanzó “de manera deliberada” y que el conductor no frenó pese a la resistencia del cuerpo de la víctima.

La familia de Alicia, muy unida en su reclamo de justicia, insiste en que la resolución judicial debe reflejar la gravedad de lo ocurrido y el dolor arrastrado durante estos cuatro años. El caso ha despertado una notable expectación en Huelva, donde la fotoperiodista era una figura muy reconocida por su dedicación al oficio y su compromiso profesional. El inicio del juicio abre ahora un capítulo decisivo en la búsqueda de verdad y responsabilidad.