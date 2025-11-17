El padre de Alicia clama justicia en el inicio del juicio por la muerte de la fotoperiodista onubense

El juicio por la muerte de la fotoperiodista Alicia Rodríguez comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Huelva, y antes de entrar a la sala, su padre, Santiago Rodríguez, se dirigió a los medios de comunicación para expresar su dolor y su exigencia de justicia. Visiblemente afectado, aseguró haber quedado “solo en la vida” tras el atropello mortal ocurrido en Marmolejo (Jaén) en la madrugada del 12 de junio de 2021.

“Justicia, por favor”, clamó el progenitor, subrayando la devastación que le ha dejado la pérdida de su hija. “Me he quedado sin nada. Me he quedado solo como la una”, añadió, relatando la soledad y el sufrimiento que ha atravesado durante estos cuatro años.

Santiago Rodríguez insistió en la necesidad de que se imponga la máxima condena al acusado. “Lo que necesito es justicia. Que este hombre… que yo no vuelva a verlo en la vida”, manifestó, haciendo hincapié en la gravedad del acto que costó la vida a su hija. Recordó incluso que el acusado llegó a estar un día en su casa, una circunstancia que todavía le desconcierta y duele.

En paralelo, se ha constituido oficialmente el jurado para el juicio, formado por nueve titulares (cinco mujeres y cuatro hombres) y dos suplentes (un hombre y una mujer). Hoy no se han realizado alegatos de apertura, ya que la sesión de este lunes se centró únicamente en la selección del jurado.

El juicio se prolongará hasta el 21 de noviembre y enfrentará las posiciones de la Fiscalía, que solicita dos años de prisión por homicidio imprudente, y la acusación particular, que pide 28 años por homicidio doloso con las agravantes de parentesco, alevosía y ensañamiento. Entre las pruebas clave se encuentra el informe del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Guardia Civil, que señala que el vehículo avanzó “de manera deliberada” y que el conductor no frenó pese a la resistencia del cuerpo de la víctima.

“Tiene que ir a la cárcel. No tiene cuartel. Tiene que ir a la cárcel. Si no… yo… de verdad”, concluyó Santiago Rodríguez, un grito desesperado que resume el dolor de toda una familia y la exigencia de que la justicia refleje la magnitud de lo sucedido.