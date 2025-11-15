La Guardia Civil desarticula en Valverde del Camino una red que cometió más de 60 estafas en alquileres vacacionales

La Guardia Civil ha detenido en Valverde del Camino a dos personas acusadas de una extensa cadena delictiva vinculada a falsos alquileres vacacionales. Se les imputan delitos de estafa continuada, falsificación de documento mercantil, usurpación de estado civil y amenazas, tras publicar anuncios fraudulentos y apropiarse de los depósitos de reserva entregados por las víctimas.

La investigación, bautizada como Operación RentalScam, arrancó a principios de septiembre, cuando comenzaron a detectarse numerosas denuncias por estafas similares en la provincia. Los agentes siguieron el rastro de anuncios publicados en plataformas de alquiler y descubrieron que los implicados utilizaban información real de viviendas vacacionales para crear ofertas falsas o responder a usuarios que buscaban alojamiento, asegurando disponer de una propiedad disponible.

Una vez captado el interesado, exigían una fianza para reservar el inmueble y, tras recibir el pago, desaparecían. Para no ser identificados, los detenidos contrataban líneas telefónicas a nombre de terceros, utilizando sus datos personales obtenidos previamente, en algunos casos durante gestiones relacionadas con la declaración de la renta. En la operación se han intervenido varias tarjetas SIM adquiridas bajo identidades suplantadas y recibidas por paquetería en un establecimiento hostelero del municipio.

Las pesquisas destaparon que no se trataba de hechos aislados: unidades de la Guardia Civil de distintos puntos de España remitieron solicitudes de colaboración al cuartel de Valverde del Camino, señalando a los mismos sospechosos como presuntos autores. En total, se han esclarecido más de 60 estafas cometidas en diferentes provincias.

La alarma social por la reiteración de estos fraudes llevó a varios afectados a difundir avisos en redes sociales para alertar de la operativa de los estafadores. La Guardia Civil recuerda que este tipo de delitos resulta cada vez más complejo de investigar por el uso de identidades falsas, plataformas digitales con servidores en el extranjero y métodos de pago difíciles de rastrear, lo que obliga a coordinar esfuerzos con entidades financieras, empresas tecnológicas y, en ocasiones, cuerpos policiales de otros países.

Ante esta realidad, las recomendaciones para prevenir nuevos casos son claras: utilizar plataformas de alquiler reconocidas, desconfiar de ofertas demasiado económicas, no pagar fuera de los canales oficiales, comprobar la existencia real del inmueble y evitar enviar documentación personal que pueda ser utilizada para otros fines fraudulentos.

En caso de sospechar haber sido víctima, los agentes recomiendan contactar de inmediato con la entidad bancaria y presentar denuncia en dependencias de la Guardia Civil. La Operación RentalScam ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Valverde del Camino.