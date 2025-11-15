Una persecución en el río Piedras acaba con una narcolancha intervenida y tres detenidos

La Guardia Civil ha interceptado esta mañana una embarcación semirrígida en el río Piedras y ha detenido a sus tres tripulantes tras una persecución marcada por el temporal y por un incidente que puso en riesgo la vida de un agente.

La narcolancha había permanecido refugiada desde el pasado 13 de noviembre en la zona del Terrón, aprovechando el mal estado del mar para evitar la acción policial. Sin embargo, al detectar la presencia de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial —que pudieron salir a navegar tras varios días de condiciones adversas— los ocupantes emprendieron una huida a gran velocidad por el estuario.

Durante las maniobras de aproximación para la interceptación, uno de los guardias civiles cayó al agua, obligando a activar de inmediato el protocolo de rescate. Ante la posibilidad de que la embarcación huidiza pudiera arrollarlo, los agentes realizaron varios disparos intimidatorios al aire para detener su avance y asegurar la zona.

El guardia civil fue rescatado rápidamente y se encuentra ileso. Minutos después, la semirrígida fue alcanzada y bloqueada por las patrulleras, procediéndose a la detención de los tres ocupantes.

La operación sigue abierta para determinar el origen, destino y actividad vinculada a la embarcación intervenida.