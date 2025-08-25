Temperaturas agradables en Huelva hasta el sábado, cuando subirán los termómetros

Huelva y su provincia afrontan los últimos días de agosto con temperaturas agradables, sin los excesos de calor propios del verano más intenso. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, durante los primeros días de la semana los termómetros oscilarán entre los 25 y 30 grados, con cielos despejados y ambiente seco, ideal para actividades al aire libre.

No obstante, a partir del sábado se espera un repunte de las temperaturas que devolverá el calor a la provincia, aunque sin alcanzar los registros más altos de julio. Los meteorólogos aconsejan mantener precaución ante la subida térmica, especialmente durante las horas centrales del día, y aprovechar las mañanas y atardeceres para realizar actividades al exterior.

El fin de semana marcará el inicio de una despedida gradual del verano en Huelva, con un clima que combinará días soleados y temperaturas más cálidas, ofreciendo una última oportunidad para disfrutar de la playa y el ocio al aire libre antes de la llegada del mes de septiembre.