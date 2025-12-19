Aviso amarillo por lluvias en la provincia de Huelva entre las 12.00 y las 18.00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por lluvias en la provincia de Huelva para este viernes, que permanecerá vigente entre las 12.00 y las 18.00 horas, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en algunos puntos del territorio onubense.

Según las previsiones, las lluvias podrían concentrarse en cortos periodos de tiempo, con especial incidencia en zonas urbanas, áreas rurales y tramos de carretera con problemas de drenaje, lo que podría generar acumulaciones de agua y dificultades en la circulación.

Desde los organismos oficiales se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo y conducir con especial prudencia. Asimismo, se aconseja no transitar por zonas inundables ni acercarse a cauces o arroyos.

Los servicios de emergencia y las administraciones locales permanecen atentos a la evolución del episodio meteorológico y recuerdan la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología y protección civil.