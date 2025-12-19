Aviso amarillo por lluvias en la provincia de Huelva entre las 12.00 y las 18.00 horas
Precipitaciones localmente intensas podrían dejar acumulaciones significativas durante la franja central del día
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por lluvias en la provincia de Huelva para este viernes, que permanecerá vigente entre las 12.00 y las 18.00 horas, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en algunos puntos del territorio onubense.
Según las previsiones, las lluvias podrían concentrarse en cortos periodos de tiempo, con especial incidencia en zonas urbanas, áreas rurales y tramos de carretera con problemas de drenaje, lo que podría generar acumulaciones de agua y dificultades en la circulación.
Desde los organismos oficiales se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo y conducir con especial prudencia. Asimismo, se aconseja no transitar por zonas inundables ni acercarse a cauces o arroyos.
Los servicios de emergencia y las administraciones locales permanecen atentos a la evolución del episodio meteorológico y recuerdan la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología y protección civil.