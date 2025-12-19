La Guardia Civil investiga a tres personas por robar grandes cantidades de dinero a dos ancianos en Huelva y Lepe

La Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntas autoras de delitos de, tras apropiarse de importantes cantidades de dinero a dos personas de avanzada edad en las localidades de, mediante un modus operandi que apunta a una posiblede las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto, cuando ambas personas denunciaron haber sufrido robos en circunstancias similares. En uno de los casos, la víctima fue obligada a entregar diversas joyas y a retirar 12.000 euros de su cuenta bancaria en una entidad de Huelva. En el otro, los autores lograron sustraer 17.000 euros de la caja fuerte del domicilio de la víctima en Lepe.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil puso en marcha la Operación Oasis 25, que permitió detectar la comisión de robos similares en la provincia de Sevilla utilizando el mismo procedimiento, lo que dio lugar a investigaciones paralelas.

Las gestiones practicadas condujeron a la realización de varios registros domiciliarios en las provincias de Cáceres y Toledo, donde los agentes localizaron pruebas e indicios que vinculan a tres personas con los robos cometidos en Huelva y Lepe, así como con otros hechos delictivos registrados en distintos puntos del territorio nacional.

Durante la operación se ha logrado recuperar parte de las joyas sustraídas en el domicilio de Huelva. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente. En el dispositivo han participado agentes del Equipo de Policía Judicial de Lepe y de la localidad sevillana de Lebrija.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de la prevención, especialmente entre las personas mayores. En el marco del Plan Mayor de Seguridad, se continúan impartiendo charlas informativas en asociaciones de mayores, centros sociales y ayuntamientos, con recomendaciones como mantener distancia ante desconocidos, no aceptar objetos ni bebidas de personas ajenas y extremar la precaución para evitar situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad.