Suspendida la circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva por una incidencia eléctrica

La circulación de trenes entre Sevilla y Huelva ha quedado suspendida poco antes de las 15.00 horas de este jueves debido a una incidencia que afecta a los sistemas de electrificación en el tramo comprendido entre Benacazón y la capital onubense.

Según ha informado Adif a través de sus redes sociales, el problema técnico ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario mientras se desarrollan las labores necesarias para restablecer el servicio.

Personal de la entidad gestora de infraestructuras ferroviarias trabaja ya sobre el terreno para resolver la avería lo antes posible. Por el momento, no se ha precisado el tiempo estimado para la recuperación de la circulación ni el alcance exacto de los trenes afectados.

La incidencia está generando retrasos y alteraciones en los servicios programados en esta línea ferroviaria.