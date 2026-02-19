Huelva vuelve a volcarse con la donación y supera las 20.000 aportaciones de sangre y plasma

La solidaridad de los onubenses ha vuelto a marcar un hito. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha cerrado 2025 con un total de 20.314 donaciones de sangre, plasma y plaquetas, una de las cifras más elevadas desde que existen registros en la provincia.

Desde el centro, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, han trasladado un “agradecimiento profundo y sincero” a la ciudadanía, subrayando que cada donación ha supuesto una oportunidad de vida para pacientes que han necesitado transfusiones o tratamientos específicos.

Del total registrado, 18.412 correspondieron a donaciones de sangre —1.499 realizadas por nuevos donantes y 16.913 por habituales—, a las que se suman 1.862 donaciones de plasma y 40 de plaquetas. Además, 547 personas se inscribieron como nuevos donantes de médula ósea, un gesto clave para quienes necesitan un trasplante.

Los profesionales del centro han destacado que estos datos evidencian el compromiso de Huelva con la donación y la importancia de mantener esta cultura solidaria en el tiempo. En este sentido, han hecho un llamamiento especial a la población joven, recordando que el relevo generacional es fundamental para garantizar reservas suficientes en los hospitales de la provincia.

“El mantenimiento y fortalecimiento de las reservas depende en gran medida de la implicación de los jóvenes. Cada nuevo donante es una garantía de futuro”, señalan, insistiendo en que cada gesto cuenta para asegurar que ningún paciente se quede sin la atención que necesita.

Desde el Centro de Transfusión han concluido reiterando su mensaje de gratitud: “Gracias por vuestra dedicación, vuestra generosidad y vuestro corazón abierto. Juntos podemos construir una comunidad más fuerte y solidaria, capaz de responder a los retos de la salud con esperanza”.