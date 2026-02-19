Huelva consolida su fortaleza exportadora en el segundo mejor año exterior de Andalucía

Huelva vuelve a situarse como uno de los motores del comercio exterior andaluz en un año histórico para la comunidad. Andalucía cerró 2025 como el segundo mejor ejercicio exportador desde que existen datos homologables, con 40.433 millones de euros en ventas, y Huelva se consolida como la tercera provincia más exportadora, con 7.341 millones de euros, el 18,2% del total autonómico.

La provincia registra un ligero crecimiento interanual del 0,4%, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, los nuevos aranceles de Estados Unidos, la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Próximo. A pesar de la bajada del precio del petróleo, que ha lastrado el capítulo de combustibles, Huelva mantiene su fortaleza gracias al impulso de los minerales metalíferos, el cobre y las frutas.

Andalucía, por su parte, no solo se consolida como tercera comunidad exportadora de España, con el 10,5% del total nacional, sino que es la única del ‘pódium’ —junto a Cataluña y Madrid— que presenta superávit comercial, con un saldo positivo de 572 millones de euros. Frente a ello, España cerró el año con un déficit comercial de 57.055 millones.

El dinamismo exportador andaluz se sustenta en una creciente diversificación industrial y agroalimentaria. En el ámbito industrial, destacan las fuertes subidas en minerales, fundición, hierro, acero y cobre. En el agroalimentario, las hortalizas alcanzaron un récord de 4.422 millones de euros y las frutas crecieron un 9,9%, hasta los 3.229 millones.

En el caso onubense, el peso del complejo energético sigue siendo determinante, aunque el buen comportamiento de la minería y del sector agroalimentario ha permitido amortiguar el impacto de la caída de los combustibles. Huelva mantiene así su posición estratégica en el comercio exterior andaluz, solo por detrás de Sevilla y Cádiz en volumen total exportado.

Los datos reflejan además una diversificación creciente de mercados. China es el país que más crece entre los diez principales destinos, con un incremento del 19,6%, mientras que Asia es el continente que más aumenta sus compras a Andalucía. Alemania continúa siendo el primer mercado, seguido de Portugal e Italia.

Las cifras, elaboradas a partir de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y analizadas por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía TRADE, confirman la resiliencia del tejido productivo andaluz y el papel destacado de Huelva en ese avance, incluso en un ejercicio marcado por la volatilidad global.