Restablecida la circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva tras la incidencia eléctrica

La circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha quedado restablecida después de que quedara suspendida poco antes de las 15.00 horas por una incidencia en los sistemas de electrificación en el tramo comprendido entre Benacazón y la capital onubense.

Según ha informado Adif, el personal técnico ha logrado resolver la avería, lo que ha permitido reanudar progresivamente el tráfico de trenes en la línea Sevilla-Huelva.

Durante el tiempo que ha permanecido interrumpido el servicio se han producido retrasos y alteraciones en los trenes programados. Una vez solucionado el problema, la circulación se ha ido normalizando, aunque no se descartan demoras puntuales mientras se recuperan las frecuencias habituales.