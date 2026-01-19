Se suspende la visita del Rey a Palos de la Frontera prevista para el 22 de enero

Palos de la Frontera se preparaba para vivir una jornada histórica con la visita de Felipe VI, prevista para presidir los actos conmemorativos del centenario del vuelo del Plus Ultra, la gesta aérea de 1926 que unió España y Argentina y situó a la aviación española entre los grandes hitos de la historia contemporánea.

Finalmente, la Casa Real ha decidido suspender esta visita institucional como muestra de respeto y duelo tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha tenido un fuerte impacto en la provincia de Huelva.

La suspensión se enmarca en el contexto de luto oficial y en la prioridad institucional de acompañar a las familias afectadas y centrar todos los esfuerzos en la atención a las víctimas del siniestro.