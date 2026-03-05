Pedro Sánchez visita Huelva este viernes para participar en la cumbre hispano-lusa en La Rábida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este viernes la provincia de Huelva para participar en la cumbre hispano-lusa que se celebrará en el entorno de La Rábida, una reunión bilateral que congregará a representantes de los gobiernos de España y Portugal.

La jornada arrancará con un acto institucional de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, una tragedia que afectó especialmente a la provincia onubense. El homenaje tendrá lugar en la explanada del campus de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida.

Posteriormente, Sánchez encabezará la delegación española en la cumbre junto al primer ministro portugués, Luís Montenegro. En el encuentro participarán varios ministros de ambos gobiernos para abordar asuntos estratégicos relacionados con la cooperación entre los dos países.

Entre los temas que se prevé tratar destacan las infraestructuras, la cooperación transfronteriza, la energía, el desarrollo económico o la gestión del agua, cuestiones clave para las relaciones entre España y Portugal y especialmente relevantes para territorios fronterizos como Andalucía y el Algarve.

La celebración de esta cumbre en La Rábida sitúa durante unas horas a Huelva en el centro de la agenda política entre ambos países y convierte a la provincia en escenario de uno de los principales encuentros institucionales entre España y Portugal.