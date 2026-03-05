Los centros de salud de la Costa y el Condado incorporan la teledermatología para diagnosticar enfermedades de la piel

Los centros de salud del Distrito Sanitario Huelva-Costa Condado-Campiña han puesto en marcha un nuevo programa de teledermatología en coordinación con el Hospital Infanta Elena para facilitar el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades de la piel desde atención primaria.

La iniciativa está dirigida principalmente a la población de la comarca del Condado y gran parte de la Costa onubense y permitirá abordar afecciones cutáneas sin sospecha oncológica como acné, quistes, psoriasis, eccemas, dermatitis o verrugas, entre otras.

Para su desarrollo participan profesionales de los distritos sanitarios de la provincia y del Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Elena, contando además con la colaboración del Hospital Virgen Macarena, cuyos especialistas realizan la lectura inicial de las imágenes enviadas.

La teledermatología se basa en el uso de tecnologías de comunicación para intercambiar información clínica entre atención primaria y hospitalaria. De esta forma, cuando el médico de familia o pediatra detecta una lesión en la piel sin sospecha de cáncer, puede solicitar la toma de imágenes mediante un dermatoscopio, una cámara de alta resolución que permite analizar con detalle la zona afectada.

Las fotografías se realizan en el propio centro de salud y se envían telemáticamente al hospital para que los especialistas valoren el caso. Tras el análisis, el paciente puede recibir el diagnóstico y tratamiento correspondiente o ser citado posteriormente para una consulta presencial si fuera necesario.

Entre las principales ventajas del sistema destacan la mayor accesibilidad y comodidad para los ciudadanos, al evitar desplazamientos al hospital, especialmente en el caso de pacientes que viven en municipios alejados o con dificultades para desplazarse.

En total participan ocho centros de salud: Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina y Lepe en la zona de la Costa; y Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Bonares y Almonte en el Condado.

Para la puesta en marcha del programa se han formado ocho enfermeras de familia, una por cada centro, encargadas de realizar, gestionar y enviar las imágenes clínicas. En el caso de lesiones con sospecha oncológica, los pacientes continuarán siguiendo el circuito habitual de atención directa entre los centros de salud y el Hospital Infanta Elena.