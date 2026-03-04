Huelva y Sevilla reclaman a Sánchez que el AVE Faro–Huelva–Sevilla sea prioridad en la cumbre hispano-lusa

Las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos de Huelva y Sevilla han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la futura conexión ferroviaria de alta velocidad entre Faro, Huelva y Sevilla se sitúe entre los asuntos prioritarios de la próxima cumbre hispano-lusa, prevista para el 6 de marzo en La Rábida.

La petición ha sido trasladada mediante una carta conjunta en la que se subraya el carácter estratégico de esta infraestructura para el desarrollo económico del suroeste peninsular, así como para avanzar en objetivos marcados por la Unión Europea en materia de movilidad sostenible, cohesión territorial y cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

El impulso al proyecto cuenta además con respaldo europeo. El pasado 24 de febrero, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Huelva y Sevilla, Daniel Toscano y Francisco Herrero, mantuvieron una reunión en Bruselas junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas. En ese encuentro se destacó el valor económico y social de la futura línea ferroviaria y su papel estratégico para el eje atlántico europeo, contando además con el respaldo de la Cámara Municipal de Faro.

Desde la Comisión Europea se trasladó un apoyo explícito al proyecto, considerado clave para la cohesión territorial y el desarrollo transfronterizo. El comisario europeo animó a los gobiernos de España y Portugal a trabajar de forma coordinada para definir una hoja de ruta común y avanzar hacia un compromiso firme, incluso revisando su clasificación dentro de la Red Transeuropea de Transportes, donde actualmente figura como red global con horizonte de ejecución en 2050.

Los promotores del proyecto consideran que el respaldo europeo refuerza la necesidad de acelerar una infraestructura que conectaría el Algarve portugués con Andalucía occidental y el corredor atlántico europeo, generando nuevas oportunidades de crecimiento económico, empleo y competitividad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, ha señalado que la cumbre del próximo 6 de marzo en Huelva representa “una ocasión inmejorable” para que los gobiernos de ambos países aborden con seriedad esta conexión ferroviaria. A su juicio, la alta velocidad permitiría romper la histórica desconexión entre Andalucía y el Algarve y construir un espacio de oportunidades compartidas.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha insistido en que el respaldo europeo y la inclusión de la línea en el Plan Nacional de Ferrocarriles de Portugal refuerzan la necesidad de que el Gobierno de España dé un paso definitivo. En la misma línea, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que esta conexión ferroviaria supondría un impulso clave para la movilidad sostenible y la cohesión territorial del suroeste europeo.