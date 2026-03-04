Ocho agresiones a sanitarios registradas en Huelva durante 2025

La Policía Nacional ha presentado el balance de agresiones a profesionales sanitarios correspondiente a 2025, un año en el que se registraron 513 denuncias en toda España, lo que supone un incremento del 26,35% respecto al ejercicio anterior. En la provincia de Huelva se contabilizaron ocho agresiones a profesionales del ámbito sanitario durante el pasado año.

Según los datos expuestos por la Policía Nacional, durante 2025 se realizaron más de 11.000 actuaciones policiales relacionadas con incidentes en el ámbito sanitario. De ellas, más de 3.500 tuvieron lugar en centros médicos y unas 8.000 durante asistencias domiciliarias. Estas intervenciones derivaron en la detención de 138 personas como presuntos autores de agresiones a sanitarios.

Los delitos más habituales fueron el atentado contra funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, que en muchos casos se produjeron mediante intimidación, violencia física o presión psicológica.

El balance fue presentado por el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, acompañado por el Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, en un acto celebrado en el Complejo Policial de Canillas ante representantes de colegios profesionales sanitarios y responsables de seguridad del sector.

Formación y prevención frente a agresiones

La Policía Nacional cuenta con una red de 76 interlocutores policiales sanitarios repartidos por todo el territorio nacional, cuya función es mantener una comunicación directa con los centros sanitarios, responsables de seguridad y profesionales para mejorar la prevención y la respuesta ante posibles agresiones.

Durante 2025 más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron formación específica en técnicas y herramientas preventivas. Desde 2017, cuando se implantaron las medidas policiales específicas frente a agresiones en el ámbito sanitario, más de 50.000 profesionales han participado en estas acciones formativas.

El análisis estadístico también revela que junio fue el mes con mayor número de denuncias y que los incidentes se concentran principalmente los lunes y martes, especialmente entre las 11:00 y las 12:00 horas. En cuanto a los profesionales más afectados, los médicos encabezan el número de denuncias, seguidos por el personal de enfermería.

Desde la Policía Nacional destacan que el aumento de denuncias responde, en gran medida, a una mayor concienciación del colectivo sanitario y a una política de “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de violencia ejercida por pacientes o acompañantes.