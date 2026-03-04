Ayudas para pagar la luz y mejorar las viviendas: así busca Huelva combatir la pobreza energética

La lucha contra la pobreza energética y el impulso a un modelo energético más sostenible han centrado una jornada de trabajo institucional en la provincia de Huelva, donde se han presentado nuevas líneas de ayudas destinadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares más vulnerables.

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez, junto a la directora general de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez, han mantenido un encuentro con el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, y su equipo de gobierno para abordar, entre otros asuntos, la puesta en marcha del programa de ayudas “Hogares Vulnerables”.

Estas ayudas forman parte de la línea de incentivos INEA y permitirán financiar el 100% de las inversiones necesarias para mejorar la eficiencia energética en viviendas de familias en situación de vulnerabilidad severa o en riesgo de exclusión social.

Entre las actuaciones que podrán acogerse a estas subvenciones se encuentran la mejora del aislamiento y la eficiencia energética de las viviendas, la incorporación de sistemas de energías renovables, la reducción del consumo energético y, en consecuencia, de la factura de la luz, así como la mejora del confort térmico en los hogares.

Desde la Junta se ha subrayado que este tipo de programas persigue un doble objetivo: reducir el impacto económico que supone el consumo energético para las familias con menos recursos y avanzar en la transición hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.

Impulso a las comunidades energéticas

La jornada institucional continuó con una reunión en la Cámara de Comercio de Huelva, encabezada por su presidente, Daniel Toscano, en la que se abordaron las líneas de trabajo de la comunidad energética CEL Toda Huelva.

Durante el encuentro se puso de manifiesto el respaldo de la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, al desarrollo de comunidades energéticas, consideradas una herramienta clave para avanzar hacia un sistema energético más participativo, eficiente y sostenible en la provincia.