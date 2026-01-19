Una superviviente del Alvia relata el caos y el miedo tras el descarrilamiento en Adamuz

María José Gómez, viajera del tren Alvia Madrid–Huelva siniestrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha relatado los momentos de pánico y confusión vividos tras el descarrilamiento que ha dejado decenas de víctimas mortales. Gómez viajaba en el vagón 3, uno de los que, según explica, “menos sufrió”, aunque la escena que presenció fue de auténtico caos.

“Venía hablando con una compañera y notamos unas pequeñas turbulencias, pero seguimos conversando. De repente sentimos un frenazo muy fuerte. El tren se había salido de la vía”, recuerda. En ese momento, decidió agacharse y agarrarse al asiento: “El sillón se quedó fijo y ahí me sostuve”.

Tras el impacto, el interior del vagón quedó envuelto en una nube de polvo y gritos. “Todo el mundo chillaba. No sabíamos qué estaba pasando. Las mesas de cuatro personas estaban arrancadas de raíz, todo había salido volando”, explica, señalando que algunos pasajeros llegaron a arrancar pasamanos en el intento de sujetarse.

Gómez relata que los viajeros permanecieron un tiempo dentro hasta que comenzaron a salir algunos afectados. “Partimos un cristal, rompieron las ventanas y conseguimos salir. Cuando bajamos, estábamos en medio del campo, a unos 800 metros del apeadero”, señala.

La superviviente reconoce que, en esos primeros momentos, nadie era consciente de la gravedad real del accidente. “Yo solo vi el vagón del Iryo, que estaba delante del apeadero, y desde allí veíamos cómo sacaban los cadáveres. Nunca pensé que pudiera haber tal cantidad de fallecidos”, afirma con visible conmoción.

En su testimonio, María José Gómez ha querido destacar la rápida implicación de los vecinos y las autoridades locales. “Quiero resaltar al alcalde de Adamuz, porque era uno más. Fue de los primeros en llegar y en ayudar”, subraya.

Días después del siniestro, la viajera admite que aún no ha asimilado lo ocurrido. “Yo no soy consciente todavía de todo lo que ha pasado”, concluye, reflejando el impacto emocional que sigue marcando a los supervivientes de una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España.