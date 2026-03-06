Pedro Sánchez preside en La Rábida un homenaje a víctimas del accidente ferroviario de Adamuz vinculadas a la UNIA

La XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa ha comenzado este viernes en el Monasterio de Santa María de La Rábida con un acto institucional de homenaje a víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz vinculadas a la Universidad Internacional de Andalucía.

El acto ha estado presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, en el arranque de la jornada de trabajo entre ambos países.

Durante la ceremonia se ha descubierto un monolito conmemorativo acompañado de flores blancas. En la placa puede leerse el mensaje: “En memoria de las víctimas de esta universidad en el accidente ferroviario de Adamuz. Huelva, 6 de marzo de 2026”. Este detalle ha generado malestar entre algunos familiares de las víctimas, que consideran que el homenaje no incluye a todas las personas fallecidas en el siniestro.

El acto ha incluido además la lectura de un texto del poeta onubense Juan Ramón Jiménez.

El presidente del Gobierno ha estado acompañado por varios miembros del Ejecutivo, entre ellos la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, además de otros ministros.

También han asistido la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y la subdelegada del Gobierno en la provincia, María José Rico.

Tras el homenaje, la agenda de la cumbre ha continuado con el encuentro bilateral entre los jefes de Gobierno y las reuniones de trabajo entre ministros de ambas delegaciones en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía. Posteriormente está prevista la firma de acuerdos entre España y Portugal y una comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y Luís Montenegro para informar de los resultados del encuentro.