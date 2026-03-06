España y Portugal firman en La Rábida un acuerdo para la gestión conjunta de emergencias

España y Portugal han firmado este viernes en Monasterio de Santa María de La Rábida un acuerdo para la gestión conjunta de emergencias durante la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano‑Portuguesa, un encuentro que ha reunido a los gobiernos de ambos países bajo el lema ‘Alianza para la seguridad climática’.

La cumbre ha estado presidida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, quienes han mantenido reuniones bilaterales y han participado en la firma de varios acuerdos de cooperación entre ambos Estados.

Entre los compromisos alcanzados destaca el acuerdo en materia de protección civil y gestión de emergencias, que permitirá reforzar la coordinación ante fenómenos meteorológicos extremos, incendios forestales y otras situaciones de riesgo que afectan a ambos lados de la frontera.

"Hace más de 500 años un portugués y un español lideraron la primera expedición de circunnavegación alrededor del planeta y demostraron que la tierra era redonda, desafiando por tanto a los terraplanistas de entonces. Bueno, cinco siglos después los terraplanistas que cuestionaban a Magallanes y al Cano se llaman los negacionistas climáticos", ha señalado Sánchez.

Además, el presidente ha avanzado que España y Portugal también van a reforzar su colaboración en el ámbito de la constelación atlántica, conformada por 16 satélites de observación. "Nos van a permitir prevenir mejor las inundaciones que se puedan suceder, los incendios, las olas de calor que puedan sufrir ambos países", ha indicado.

Durante el encuentro también se han abordado asuntos de actualidad internacional, entre ellos la situación generada tras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y sus posibles consecuencias para Europa.

La declaración conjunta de la cumbre incluye además compromisos relacionados con la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la digitalización y la cooperación en ámbitos como la gestión forestal, los recursos hídricos, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible.

El encuentro ha reunido en la provincia de Huelva a una amplia delegación ministerial de ambos países y ha consolidado este foro bilateral como uno de los principales espacios de cooperación política, económica y estratégica entre España y Portugal.