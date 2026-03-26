La suerte de la ONCE deja 175.000 euros en Rociana del Condado

La localidad de Rociana del Condado ha recibido un importante golpe de suerte gracias al sorteo diario de la ONCE, que ha repartido un total de 175.000 euros entre cinco vecinos del municipio.

El encargado de llevar la fortuna ha sido Iván Martín, vendedor de la ONCE desde 2024, quien vendió los cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la calle Sevilla, en pleno centro de la localidad.

Visiblemente emocionado, Martín ha reconocido que todavía no asimila lo ocurrido. “Felicidad, se siente felicidad. Ahora mismo no me lo creo, estoy en shock. Son cinco cupones, pero es una gran alegría para cinco familias y yo estoy muy contento”, ha señalado.

El premio ha sido muy bien recibido en Rociana del Condado, donde estos cinco agraciados ven cómo la suerte llama a su puerta, repartiendo ilusión y alegría entre sus vecinos.

Desde la ONCE han trasladado su enhorabuena tanto al vendedor como a los premiados, destacando una vez más el impacto social de estos sorteos en municipios de toda España.