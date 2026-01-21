Huelva se queda sin acudir a FITUR y tiñe de luto su stand en Ifema en homenaje a las víctimas

La conmoción provocada por el accidente ferroviario de Adamuz ha alterado por completo la planificación institucional de estos días y ha dejado sin actos oficiales la presencia de Huelva en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra desde hoy en Ifema, en Madrid.

Lejos del ambiente habitual de promoción, el stand de Huelva se ha convertido en un espacio de recogimiento. Un altar improvisado con flores y velas preside el expositor y está atrayendo a numerosos visitantes que se detienen a rezar o a guardar unos segundos de silencio en recuerdo de las víctimas.

El gesto, sencillo y cargado de simbolismo, refleja el impacto de la tragedia más allá de la provincia y convierte la presencia de Huelva en FITUR en un acto de memoria y respeto compartido.